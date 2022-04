Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow, Drew Goddard e Michael Gracey al lavoro sul film

Il creatore di Daredevil Drew Goddard e il regista di The Greatest Showman Michael Gracey sono al lavoro su un adattamento cinematografico in stile musical del primo dei libri di Jessica Townsend, Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow.

Paramount Pictures continua a puntare sugli adattamenti, che si tratti di videogiochi come con i film di Sonic o di giocattoli e serie animate come con le saghe dedicate ai Transformers, e questa volta sono dei libri fantasy a ricevere il trattamento live-action.

Si tratta infatti della saga letteraria per ragazzi pubblicata dalla scrittrice australiana Jessica Townsend, composta ad ora da tre libri che in Italia sono arrivati grazie Editrice Castoro.

E il primo di questi, Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow (titolo italiano: Nevermoor - Il Destino di Morrigan Crow) sarà portato sul grande schermo da Drew Goddard, lo sceneggiatore di The Martian e ideatore del Daredevil di Netflix, che si occuperà dello script, e da Michael Gracey, il regista di The Greatest Showman, che dirigerà la pellicola. Goddard, poi, vestirà anche ipanni del produttore assieme a Sarah Esberg per la società di produzione Goddard Textiles.

Il genere scelto è il musical, con cui Gracey ha una certa familiarità, e infatti sarà proprio lui a occuparsi delle musiche per l'adattamento.