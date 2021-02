Never Give In, a maggio su Amazon Prime il documentario su Sir Alex Ferguson

Come riporta in esclusiva Deadline, Amazon e Universal hanno acquisito i diritti di distribuzione nel Regno Unito per Sir Alex Ferguson: Never Give In, documentario sportivo incentrato sul leggendario allenatore scozzese del Manchester United. Il film è prodotto da DNA Films (L'ultimo re di Scozia) e Passion Pictures (Searching for Sugarman).

Sir Alex Ferguson: Never Give In sarà in streaming su Amazon Prime Video dal prossimo 29 maggio, mentre Universal Pictures International sta studiando un modo per portare il documentario anche nelle sale cinematografiche di Gran Bretagna e Irlanda dal 27 maggio.

Il film è diretto da Jason Ferguson, figlio di Alex, e ripercorrerà la vita dell'allenatore, non solo nel mondo del calcio. Never Give In è stato girato durante la convalescenza di Ferguson dopo l'emorragia cerebrale del 2018, che fece temere per la sua vita e che avrebbe potuto intaccare la sua memoria.

"Perdere la memoria è stata la mia più grande paura dopo l'emorragia cerebrale" ha raccontato l'allenatore, vincitore di tredici Premier League e due Champions League con il Manchester United. "Durante la realizzazione del film ho potuto rivisitare i momenti più importanti della mia vita, quelli belli e quelli brutti. Il fatto che mio figlio Jason abbia diretto questo film ha assicurato un racconto onesto e intimo."

Never Give In comprende interviste alla moglie e alle figlie di Alex Ferguson, e ad alcuni suoi ex giocatori come Eric Cantona, Ryan Giggs e Gordon Strachan.