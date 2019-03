Neve Campbell, Tom Cullen e Keir Gilchrist si uniscono al drama 'Castle in the Ground'

Il trio di attori sopracitato sarà nel lungometraggio sceneggiato e diretto da Joey Klein intitolato Castle in the Ground, attualmente in fase di riprese a Sudbury, Ontario. L’opera è descritta come appartenente al genere crime drama.

Oltre a Neve Campbell, Tom Cullen e Keir Gilchrist, in passato è stato annunciato dall’Hollywood Reporter la partecipazione delle star Alex Wolff ed Imogen Poots. Castle in the Ground segue la storia di un teenager, Henry, che, a seguito della prematura scomparsa della madre, fa amicizia con la inquieta vicina della porta accanto, Ana. Questo rapporto la condurrà in un mondo di dipendenza e violenza proprio quando un’epidemia di oppioide invaderà la loro piccola città.

La Woods Entertainment e Michael Solomon della Band With Pictures sono a boro del progetto per la produzione del film.

Campbell, meglio conosciuta per ruoli come Julia Salinger in Cinque in famiglia e Sidney Prescott nel popolare franchise di Scream, è apparsa di recente sul grande schermo al fianco di Dwayne Johnson nel thriller della Universal Pictures Skyscraper. Cullen, invece, è attualmente impegnato nella serie Knightfall di History Channel, mentre in passato ha lavorato con Joey Klein nell’opera canadese drammatico romantica The Other Half assieme a Tatiana Maslany. Tra i credits di Gilchrist, infine, troviamo 5 giorni fuori, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, registi dell’acclamato cinecomic dei Marvel Studios Captain Marvel.