Neve Campbell pronta per Scream 5: le dichiarazioni della star sul nuovo film della saga

Nel corso di una recente intervista, l'attrice Neve Campbell ha anticipato il suo coinvolgimento in Scream 5, nuovo capitolo della celebre saga horror creata da Wes Craven il sviluppo è stato ufficialmente confermato.

Campbell ha rivelato di aver avuto "conversazioni" sul ritorno per l'ultimo film di Scream, che è nelle mani dei cineasti di Ready or Not Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett: sebbene la star abbia delle riserve di un film del franchise senza Wes Craven, non è del tutto contraria all'idea.

"Abbiamo avuto delle conversazioni al riguardo: sono stata avvicinata a questo proposito. I tempi sono un po' difficili a causa del COVID, dato che abbiamo iniziato a parlare del mio ritorno nella saga proprio un mese e mezzo fa, quindi ci vorrà del tempo per capire come andrà a finire la cosa ... Stiamo negoziando, quindi vedremo."

Campbell ha aggiunto di essere “veramente preoccupata di fare un altro Scream” senza il regista originale, scomparso nel 2015, tuttavia pare essersi convinta dopo le proposte dei nuovi autori, che a quanto pare l'hanno contattata personalmente: "I due registi mi hanno scritto una lettera molto toccante su Wes Craven e su come sia stato di grande ispirazione per loro e su come vogliono davvero onorarlo, e questo ha significato molto per me", ha detto Campbell. "Quindi vedremo. Speriamo di capire le tempistiche per il progetto e di trovare un modo per realizzarlo insieme.”

La Campbell ha interpretato Sidney Prescott in tutti e quattro i precedenti capitoli di Scream, a partire dall'originale del 1996. "Sono così grato per questi film", ha detto la Campbell. “Adoro Sidney, è sempre divertente per me tornare nei suoi panni, ed è sempre divertente vedere il cast riunirsi e girare di nuovo uno di questi film, e l'idea di provare a farne un altro non mi dispiace".

Per altri approfondimenti recuperate uno speciale su Wes Craven.