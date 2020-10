Neve Campbell promette: 'Sarò coperta di sangue nel nuovo film di Scream'

Neve Campbell tornerà nei panni di Sydney Prescott nel nuovo Scream, quinto capitolo della celebre saga horror creata da Wes Craven le cui riprese sono attualmente in corso per un'uscita prevista nel 2022.

In una nuova intervista, l'attrice ha parlato del suo ritorno, ha confessato la sua eccitazione nel rivedere i suoi vecchi co-protagonisti e soprattutto il suo shock per una scena che la ricoprirà di sangue:

"Oh ragazzi, ho 47 anni e sarò ricoperta di sangue", ha detto la Campbell durante un'apparizione nell'ultimo episodio di The Talk. "Sono entusiasta di tornare in questo universo. Sono entusiasta di rivedere Courtney Cox e David Arquette, e sono entusiasta di conoscere i nuovi membri del cast, i giovani. Sono entusiasta di lavorare con questi nuovi registi. All'inizio ero preoccupata e indecisa perché il nostro incredibile regista, Wes Craven, oggi non c'è più e non ero sicura di poter fare un film di Scream senza di lui. Ma i nuovi registi sono venuti da me con questa bellissima idea, dicendo che fanno questo lavoro grazie a questa saga e grazie a Wes. Vogliono essere fedeli alla sua storia e sono stata davvero lieta di sentirglielo dire ".

Campbell, Cox e Arquette torneranno nei panni dei loro personaggi iconici insieme a Marley Shelton, star di Scream 4 che riprenderà i panni del vice Judy Hicks. Tra le new entry anche Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison. I registi citati dalla Campbell sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che si sono fatti un nome per l'horror Ready or Not e che ereditano il primo episodio della saga che non sarà firmato da Craven.