Netlix è in trattativa per la distribuzione di Cherry dei fratelli Russo

A quanto riporta il sito discussingfilm.net, Netflix è in trattativa per assicurarsi i diritti di distribuzione in tutto il mondo per Cherry, il prossimo film dei fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Endgame.

Il film, che avrà per protagonista Tom Holland, è descritto dai registi come un'opera profondamente personale. Oltre a dirigerlo, i fratelli Russo saranno anche produttori di Cherry, con la loro casa di produzione AGBO.

Per i due fratelli sarà il primo film dopo Avengers: Endgame, e l'atmosfera sarà molto diversa da quella del Marvel Cinematic Universe. Cherry, infatti, ha per protagonista un ex medico dell'esercito, che torna dall'Iraq con un grave disturbo da stress post traumatico non diagnosticato, è caduto nella dipendenza da oppiacei e ha iniziato a derubare banche per procurarsi il denaro per la droga. La sceneggiatura, basata sul romanzo di Nico Walker, sarà scritta da Jessica Goldberg e Angela Russo-Otstot, mentre Trent Opaloch sarà il direttore della fotografia e Philip Ivey il production designer. Il romanzo è ambientato a Cleveland, Ohio, la città in cui i fratelli Russo sono nati e cresciuti, ma come abbiamo appreso recentemente Cherry non sarà girato a Cleveland.

AGBO ha recentemente collaborato con Netflix per Dhaka, un film scritto da Joe Russo, diretto da Sam Hargave e interpretato da Chris Hemsworth e David Harbour, il cui protagonista è un uomo d'affari indiano che recluta un detective per ritrovare suo figlio rapito. Anche per questo la partnership tra Netflix e la casa di produzione di Joe e Anthony Russo sembra destinata a continuare.