Netflx, arriva A Week Away, musical per famiglie sulla fede

Netflix si è assicurata i diritti di distribuzione globale del film A Week Away, un musical sulla fede religiosa che si aggiunge così alla sempre più ricca serie di titoli per famiglie disponibili sulla piattaforma streaming. Il protagonista è il giovane Kevin Quinn (Adventures in Babysitting).

Basato su un'idea originale di Alan Powell, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Kali Bailey, il film è diretto da Roman White e racconta la storia di Will Hawkins (Quinn), un adolescente problematico che dopo i guai con la legge si trova di fronte a un bivio: la detenzione in un carcere minorile o la partecipazione a un campo estivo cristiano. Inizia così un cammino che lo farà sentire inizialmente un pesce fuor d'acqua, ma che porterà il ragazzo ad aprire il suo cuore, scoprire l'amore con una coetanea (Bailee Madison) e un senso di appartenenza nell'ultimo posto in cui si aspettava di trovarlo.

Fanno parte del cast anche Sherri Shepherd, David Koechner, Jahbril Cook, Kat Conner Sterling e Iain Tucker. A Week Away, girato a Nashville, conterrà le reinterpretazioni di alcuni dei più grandi successi della storia della musica cristiana contemporanea, oltre che le musiche originali del produttore musicale del film, Adam Watts. Le coreografie sono a cura di Paul Becker e Melena Rounis.

