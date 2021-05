Netflix: dopo gli zombie di Zack Snyder arriva un nuovo film sui vampiri, Uprising!

Netflix e 21 Laps stanno collaborando per il thriller d'azione a base di vampiri Uprising, un adattamento del romanzo "A People’s History of the Vampire Uprising" scritto da Raymond Villareal con Travis Knight assunto per la regia.

Shawn Levy e Dan Cohen stanno producendo per 21 laps come parte del loro accordo generale con Netflix, mentre Jeremy Slater ha scritto l'ultima bozza della sceneggiatura partendo dalle bozze precedenti firmate da Jay Basu, JD Payne e Patrick McKay: la storia del film è ambientata dopo che una pandemia trasforma le persone in vampiri e ha per protagonista l'agente della CIA Lauren Webb, che lavora contro il tempo per scoprire la verità dietro una rivolta crescente che minaccia di spazzare via l'umanità.

CEO di Laika dal 2006, Knight è ora diventato uno dei registi live-action più ambiti in circolazione dopo il suo debutto fuori dall'animazione nello spin-off di Transformers Bumblebee: prima di quel film Knight aveva diretto il candidato all'Oscar Kubo e la spada magica, come CEO di Laika ha supervisionato la produzione di successi come The Boxtrolls, ParaNorman e Coraline e sta attualmente lavorando al nuovo lungometraggio The Six Billion Dollar Man con Mark Wahlberg; la Slater ha lavorato a Fantastic Four, Death Note e sta attualmente realizzando Moon Knight per i Marvel Studios.

Dopo gli zombie di Army of the Dead di Zack Snyder, che lanceranno un franchise in casa Netflix, il servizio di streaming on demand si prepara dunque ai vampiri. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!