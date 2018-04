Netflix vuole acquistare l'EuropaCorp di Luc Besson!

Secondo quanto riportato da notizie recenti,sarebbe interessata all'acquisizione dell'EuropaCorp di Luc Besson. Besson ha fondato l'azienda nel 1996 e da allora la utilizza per produrre e distribuire i suoi film.

Besson ha diretto i suoi film attraverso la compagnia, dal film fantasy in lingua francese del 2005 Angel-A, fino al più recente Valerian e La Città dei Mille Pianeti.

Netflix è recentemente entrato in trattativa per discutere una potenziale partnership con l'EuropaCorp di Besson, così che il regista continui a produrre e/o dirigere film di fascia media, così che vengano distribuiti attraverso il gigante dello streaming. EuropaCorp aveva inizialmente messo a punto l'accordo con Netflix per sostenere il peso del grande (e recente) debito contratto, in gran parte dovuto al disastro commerciale di Valerian. Debito talmente ingente che adesso la società potrebbe trovarsi addirittura di fronte all'eventualità della vendita totale e definitiva, cosa alla quale Netflix sembra essere interessato.

Il media francese Capital (tramite The Playlist) riporta che Netflix è in trattativa avanzata per acquisire l'EuropaCorp. L'accordo, che non ha ancora termini ufficiali, dovrebbe chiudersi entro l'estate. Besson probabilmente continuerà a supervisionare la società a livello creativo e, presumibilmente, continuerà a produrre film per EuropaCorp, che saranno mandati online da Netflix. Nonostante i problemi finanziari di EuropaCorp e la vendita apparentemente imminente a Netflix, Besson potrebbe ancora realizzare un sequel di Valerian, seppure con un budget inferiore.

Anche se Valerian ha ottenuto reazioni iniziali generalmente favorevoli, ha raccolto recensioni contrastanti e ha finito con un massiccio fallimento commerciale. Ha incassato solo 225 milioni in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione stimato di 177 milioni, il che ha portato l'EuropaCorp a registrare perdite per oltre 80 milioni di dollari, nella seconda metà del 2017.

Se un sequel di Valerian venisse realizzato, probabilmente lo si potrà vedere su Netflix. La rete di streaming continua a cercare nuove idee per i suoi contenuti originali, e Besson è un regista prolifico con un seguito devoto. Da tempo si è dimostrato in grado di realizzare film di qualità con budget non eccessivi. E si unirebbe a un già impressionante elenco di registi che distribuiscono già i loro lavori su Netflix, tra i quali ricordiamo Martin Scorsese con The Irishman.

Nonostante Besson mantenga il controllo creativo - con l'accordo Netflix - questa è una fine deludente per la sua proprietà, EuropaCorp. Tuttavia, con questo accordo, il regista potrebbe tranquillamente trovare in Netflix un luogo per continuare ad esprimere la propria creatività.