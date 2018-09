Netflix vorrebbe acquisire i diritti del film horror Polaroid

Secondo quanto riporta Deadline, Netflix ha iniziato delle trattive per acquisire i diritti di distribuzione per Polaroid, film horror diretto dal regista norvegese Lars Klevberg.

Lo scorso 4 ottobre The Weinstein Company aveva programmato l'uscita del film per il Ringraziamento. Proprio il giorno dopo, però, il New York Times ha pubblicato i report su Harvey Weinstein e nonostante la campagna marketing in corso la release del film è stata rinviata al 2018, per poi essere rimossa dal calendario a tempo indefinito.

Se l'operazione dovesse andare in porto, Polaroid si aggiungerebbe alla lista di film "salvati" dal colosso di streaming, insieme a pellicole come The Cloverfield Paradox e soprattutto Mowgli, film di prima fascia diretto da Andy Serkis e basato sulla raccolta di racconti Il Libro della Giungla.

Dai produttori di The Ring e The Grudge, Polaroid racconta la storia di una studentessa solitaria del liceo Bird Fitcher, che trova una fotocamera Polaroid per caso, inconsapevole dei poteri che la macchina fotografica possiede: chi viene immortalato da una foto di quella Polaroid andrà incontro ad un tragico destino.

Diretto da Lars Klevberg e scritto da Blair Butler, il cast di Polaroid comprende Kathryn Prescott, Mitch Pileggi, Grace Zabriskie, Tyler Young, Keenan Tracey, Samantha Logan, PriscillaQuintana, Madelaine Petsch e Javier Botet.