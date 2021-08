Netflix, nel nostro nuovo video tutti i film in arrivo ad agosto 2021 sulla piattaforma!

In attesa di partire per le vacanze (o una volta tornati) bisogna pur inventarsi qualcosa per non annoiarsi durante le serate d'agosto passate in casa: un buon film è sempre una buona idea, come ci ricordano i nuovi arrivi nel catalogo Netflix previsti nel corso delle settimane che ci separano dalla ripartenza di settembre.

Mentre Netflix vara la linea dura contro i dipendenti non vaccinati, dunque, sulla piattaforma continuano ad arrivare novità per tutti i gusti: pensiamo ad esempio all'animazione, rappresentata da Vivo, nuova creatura di Sony ambientata in Sudamerica, ma anche all'immancabile cinema action di Sweet Girl, che farà sicuramente la gioia dei fan e delle fan di Jason Momoa.

Ne La Direttrice i fan di Grey's Anatomy ritroveranno invece l'amatissima Sandra Oh, mentre Post Mortem si presenta come un miscuglio tutto da scoprire tra horror, dramma e commedia. Occhio, naturalmente, anche a The Witcher: Nightmare of the Wolf, film d'animazione ambientato nell'universo creato da Andrzej Sapkowski e incentrato sulla figura di Vesemir, uno dei grandi assenti nella prima stagione dello show Netflix con Henry Cavill.

Queste sono, comunque, solo alcune delle novità che vi aspettano ad agosto: per il resto, non vi resta che consultare il nostro video. Ecco, intanto, quali sono stati i film e le serie TV Netflix più visti del 2021.