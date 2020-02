Netflix vicina ad acquistare The Good Nurse con Jessica Chastain e Eddie Redmayne

Come ogni anno i produttori delle potenziali pellicole della prossima stagione cinematografica stanno vendendo i diritti di distribuzione all'European Film Market al festival di Berlino e tra queste c'è anche The Good Nurse, dramma con Jessica Chastain e Eddie Redmayne nel cast.

A quanto pare e secondo quello che ha riportato Deadline, la lotta per i diritti di distribuzione di quest'ultimo film sembrerebbe essere vinta da Netflix, la quale è molto vicina all'accordo per il film con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di dollari.

Prodotto da RON Studios, gestito da Aaron L. Gilbert, il film vede tra i suoi produttori anche Darren Aronofsky, con la sua casa di produzione Protozoa. La storia racconta dell'inseguimento e della cattura di Charlie Cullen, un infermiere statunitense annoverato fra i più prolifici serial killer della storia. Conosciuto con il nome di "Angelo della morte", Cullen ha ucciso pazienti per nove anni e in nove diversi ospedali fra il New Jersey e la Pennsylvania.

Redmayne interpreterà Cullen, che è stato catturato da due ex detective della omicidi di Newark; la Chastain, invece, interpreterà l'infermiera che per prima ha scoperto e denunciato il collega, contribuendo alla sua cattura. Il film sarà diretto da Thobias Lindholm, lo sceneggiatore-regista danese dietro War (Krigen), film su una compagnia militare danese catturata dai talebani in Afghanistan che nel 2015 è stato nominato all'Oscar come miglior film in lingua straniera; The Good Nurse rappresenterà il suo esordio in lingua inglese. Alla sceneggiatura del film c'è Krysty Wilson-Cairns, che ha scritto Penny Dreadful per Showtime e la sceneggiatura dell'ultimo acclamato film di Sam Mendes, il dramma bellico sulla prima guerra mondiale, 1917.

Redmayne è di recente apparso ne Gli aeronauti di Amazon Prime Video, mentre la Chastain ha da poco terminato le riprese del thriller 355 e di The Eyes Of Tammy Faye.