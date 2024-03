Netflix, ogni quanto vengono cancellati film e serie dal catalogo?

Come sappiamo, Netflix comunica agli utenti quando un film o una serie televisiva sono in procinto di essere rimossi dal catalogo. Ma quali sono i criteri in base a cui la piattaforma rinuncia ad uno o più titoli?

Occorre premettere che non c’è una “data di scadenza” predefinita, ovvero la permanenza di un prodotto su Netflix varia da titolo a titolo. È la piattaforma a spiegare, nelle sue faq, che la questione ha a che fare con i diritti di distribuzione. Alcune opere, contrassegnate con la celeberrima N rossa, sono i cosiddetti “originali Netflix”: in questo caso, è Netflix stessa a detenerne i diritti esclusivi, per cui è molto difficile che – anche a distanza di tempo dalla loro uscita – scompaiano dal servizio. Distinto è il discorso su un eventuale rinnovo dello show, per il quale vale sempre il criterio delle visualizzazioni: giusto per fare un esempio, 1899 è stata cancellata da Netflix, ma la prima e unica stagione è ancora disponibile sulla piattaforma.

Ci sono poi quelle opere che non vengono prodotte direttamente da Netflix, per le quali devono essere necessariamente acquisiti i diritti di licenza (è il caso, ad esempio, dei 5 film in scadenza su Netflix che vi abbiamo consigliato recentemente). Diritti che, presto o tardi, sono destinati a scadere. A quel punto, e solo se i diritti sono ancora disponibili, lo streamer valuterà se il titolo in questione soddisfa i gusti del pubblico nell’area geografica di interesse (ancora una volta ricorrendo alle famigerate visualizzazioni): in caso di risposta affermativa, potrà essere considerato un ulteriore rinnovo della licenza, sempre a patto che l’equilibrio costi-benefici non venga stravolto.

Vi è un’ulteriore circostanza da prendere in esame e ha a che fare con quei titoli nati altrove, acquistati da Netflix e poi rinnovati da quest’ultima. Un caso eclatante è La Casa di Carta, prodotta inizialmente da Antena 3 e poi divenuta un originale Netflix dalla seconda stagione in poi. Ancora una volta, a dover essere “sondato” è stato il successo del prodotto in termini di numeri, che nel caso spagnolo è stato a dir poco enorme, tanto da condurre poi alla creazione dello spin-off dedicato al personaggio di Berlino (anch’esso originale Netflix, ovviamente). Infine, c’è un’ultima eventualità: anche volendo, i diritti di licenza di una serie non sono più acquistabili. In tal caso, il titolo “scomparso” potrebbe essere disponibile su un’altra piattaforma.

