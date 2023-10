Netflix, Veleno: spiegazione del finale del film con Benedict Cumberbatch

Come forse saprete, in questi giorni tra il cinema e Netflix sono usciti ben 5 nuovi film di Wes Anderson, da Asteroid City ai quattro cortometraggi basati sulle opere di Roald Dahl.

I quattro film disponibili su Netflix, usciti dal 27 settembre al 30 settembre, sono La meravigliosa storia di Henry Sugar (27 settembre, il più lungo dei tre a circa 40 minuti), Il cigno (28 settembre, lo stesso giorno in cui è arrivato al cinema Asteroid City), Il derattizzatore (29 settembre) e Veleno (30 settembre): in questo articolo vi spieghiamo il finale di Veleno, l'ultimo dei quattro cortometraggi firmati da Wes Anderson per Netflix.

La storia racconta di un uomo, Harry (Benedict Cumberbatch) che rimane bloccato a letto a causa di un serpente krait apparentemente scivolato sotto le lenzuola e fermatosi a riposare sulla sua pancia. Il serpente ha fama di essere velenosissimo e un minimo movimento di Harry potrebbe spingere l'animale a svegliarsi e a morderlo, uccidendolo in pochi istanti. Fortunatamente in casa di Harry capita il suo amico Woods (Dev Patel), che resosi conto dell'accaduto corre a chiamare viene il dottor Ganderbai (Ben Kingsley).

Alla fine però, dopo mille peripezie, si scopre che non c'era nessun serpente. Harry lo aveva sognato? Il serpente è andato via senza farsi notare? É stato tutto un sadico scherzo di Harry al dottor Ganderbai? Ciò che è interessante è la reazione del protagonista, che inizia ad insultare il dottore con frasi razziste: il 'Veleno' del titolo, per Wes Anderson, potrebbe far riferimento al veleno del razzismo, in quanto il finale del film differisce in maniera sostanziale rispetto al racconto di Roald Dahl: nel libro, infatti, quando Woods insegue il dottore per scusarsi del comportamento di Harry, Ganderbai minimizza l'accaduto riconducendo la reazione del protagonista ai fumi del cloroformio (precedentemente utilizzato per cercare di stordire il serpente). Tuttavia nel film questa frase non è stata inserita, e il dottore se ne va afflitto a causa del velenoso attacco verbale di Harry.

Una differenza minima che però fornisce al finale tutto un altro sapore.