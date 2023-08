Netflix v Prime Video, è guerra per il nuovo film con Pedro Pascal e Chris Hemsworth

Netflix e Amazon Prime Video stanno battagliando ferocemente per accaparrarsi i diritti di Crime 101, il nuovo film basato sul racconto di Don Winslow con protagonisti Pedro Pascal e Chris Hemsworth, diretto da Bart Layton. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, Amazon sarebbe in vantaggio sulla concorrenza.

Pascal e Hemsworth hanno già espresso il proprio interesse al progetto prima dello sciopero degli attori e al momento pare che Eric Fellner e Tim Bevan di Working Title e Story Factory di Shane Salerno sono le due società che hanno lavorato al pacchetto che ora è conteso dai due colossi dello streaming.



Crime 101 racconta la storia di alcuni ladri professionisti di gioielli che compiono furti lungo la costa del Pacifico negli Stati Uniti mentre la polizia attribuisce i crimini ai cartelli colombiani. Il detective Lou Lubesnick ha altre idee e si concentra sul profilo specifico di un ladro. La storia raccontata nel film è stata pubblicata da HarperCollins nel 2020.



Pedro Pascal - apparso a sorpresa ad una mostra di fan in onore della star di The Mandalorian - è reduce da un periodo piuttosto importante della propria carriera, arricchito dal successo della serie The Last of Us.

L'attore cileno sarà affiancato da una star del Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del Dio del Tuono, Thor, nella serie di film MCU.

Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane sugli sviluppi che riguardano Crime 101 e la battaglia tra Netflix e Prime Video.