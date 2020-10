Netflix, dopo Tyler Rake i fratelli Russo presentano Mosul: svelata la data di uscita!

Mosul, il nuovo thriller d'azione prodotto dai fratelli Russo, seguirà il 'fratello maggiore' Tyler Rake e arriverà su Netflix già dal mese prossimo: il servizio di streaming on demand ha infatti annunciato che il film, scritto e diretto da Matthew Michael Carnahan, debutterà a novembre.

Come riportato da The Hollywood Reporter, i diritti di distribuzione del film sono stati originariamente acquisiti da 101 Studios nel 2019, ma quei piani non si sono mai concretizzati. Carnahan, che ha scritto World War Z e 21 Bridges (anch'esso prodotto dai fratelli Russo), debutta alla regia con Mosul, che racconta la storia di una squadra SWAT irachena che combatte contro l'ISIS per difendere la propria città durante l'occupazione dell'organizzazione terroristica durata dal 2014 al 2017.

Il film è interpretato da Adam Bessa (Tyler Rake) nei panni di un giovane poliziotto che si unisce all'unità di polizia dopo che questi gli salvano la vita durante uno scontro a fuoco. Suhail Dabbach (The Hurt Locker, Whiskey Tango Foxtrot) interpreta Jasem, il leader del gruppo. Il film è ispirato da un articolo del New Yorker intitolato "The Desperate Battle to Destroy ISIS" scritto da Luke Mogelson e pubblicato nel gennaio 2017.

Nonostante il recente accordo con Apple per il loro nuovo film Cherry con protagonista Tom Holland, i fratelli Russo continuano a lavorare con Netflix su diversi progetti, incluso il sequel di Tyler Rake con Chris Hemsworth e una serie tv su Magic: The Gathering.