Netflix, Tyler Rake 2 sarà 'completamente diverso' dal primo episodio: parola di Joe Russo

Le riprese di Tyler Rake 2 sono terminate a marzo scorso, e in una nuova intervista promozionale il regista Joe Russo, produttore della saga action con Chris Hemsworth, ha rivelato nuove informazioni sull'atteso sequel.

Data la popolarità del primo film, non sorprenderebbe se Netflix decidesse semplicemente di ripeterne la formula e fornire un altro successo garantito al suo catalogo; tuttavia, a quanto pare l'unica costante del sequel rispetto al capitolo originale sarà Chris Hemsworth, dato che secondo Joe Russo, che oltre ad essere tra i produttori ha anche scritto la sceneggiatura, il nuovo episodio darà ai fan qualcosa di completamente inaspettato.

"È davvero un ottimo film, e anticipo fin da ora che sarà molto diverso dal primo Tyler Rake. E' la cosa che ovviamente ci piace di più. È come se fosse un film a sé stante, più che un sequel: ha una sua palette cromatica diversa, è ambientato in una parte del mondo diversa, ha un ritmo diverso, un tono diverso. Questo approccio per noi è un modo interessante di sviluppare la serializzazione di una storia, perché è sorprendente e inaspettato e ti evita di fare lo stesso identico film dell'ultima volta. Ne siamo davvero entusiasti e pensiamo che sia stato girato magnificamente. Chris è fantastico. Non vediamo l'ora che il pubblico possa vederlo."

Il franchise di Tyler Rake è solo una delle tante collaborazioni tra i fratelli Russo e la piattaforma di streaming on demand Netflix: a luglio i registi di Avengers presenteranno al mondo il nuovo blockbuster dello streaming, The Gray Man con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, mentre in questi giorni è stato confermato che sarà sempre Netflix a distribuire The Electric State, prossimo film dei Russo con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt, star di Stranger Things e Guardiani della Galassia.

Quale di questi tre film attendete di più? Ditecelo nei commenti!