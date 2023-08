Netflix, il trailer di Society of the Snow vi farà morire di freddo

Netflix torna alle storie ispirate da vicende vere con il teaser trailer di Society of the Snow, film che racconta del disastro aereo avvenuto sulle Ande nel 1972 e che ha visto coinvolta una squadra di rugby uruguagia. Il film, che non ha ancora una data d’uscita è diretto da J.A. Bayona e sarà presentato in anteprima al Festival di Venezia.

J.A. Bayona ha recentemente parlato del suo ruolo nella creazione della serie Amazon Gli Anelli del Potere, e, a distanza di 5 anni dal suo ultimo lungometraggio, il regista spagnolo si prepara a tornare con una produzione Netflix ispirata alla tragedia capitata sulle Ande nei primi anni ’70 del secolo scorso e già raccontata in diversi libri e nel film del 1993 Alive - Sopravvissuti.

La piattaforma di streaming dalla N rossa ha distribuito il primo teaser del film che mostra l’’incredibile battaglia dei 33 sopravvissuti allo schianto che saranno chiamati a lottare contro il clima, contro la montagna e contro l’isolamento per trovare la salvezza.

A tal proposito, una delle frasi che si sentono nella clip, “Chi eravamo, tra le montagne?” sembra ricalcare il tema principale dell’opera e richiamare il titolo, Society of the Snow.

Il cast del film include Enzo Vogrinic, Matías Recalt, Augustín Pardella E Diego Vegezzi.

In attesa di poter avere nuove informazioni sulla nuova opera del filmmaker spagnolo, vi lasciamo all’intenso trailer di Society of the Snow e all’articolo che riguarda la particolare audizione voluta da J. A. Bayona per Gli Anelli del Potere, così da poter capire meglio cosa poterci aspettare dal suo prossimo lavoro.