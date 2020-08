Netflix, ecco il trailer di Freaks: nuovo film di supereroi tedeschi dall'autore di Dark!

Dopo l'atteso Project Power con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, che arriverà su Netflix domani 14 agosto, il servizio di streaming on demand ha svelato anche trailer e data di uscita per Freaks, un film di supereroi realizzato in Germania.

In Freaks - You're One of Us, la protagonista Wendy, una giovane mamma della classe operaia, si rende conto che i farmaci che ha assunto per diversi anni erano pensati a sua insaputa per inibire i suoi straordinari superpoteri latenti. La ragazza incontra uno sconosciuto, Marek, anche lui risvegliatosi improvvisamente a seguito della stessa epifania, e poco dopo scopre che anche il suo collega Elmar possiede dei superpoteri simili ai suoi. La domanda è: cosa bisogna fare con queste capacità?

Il film è interpretato da Cornelia Gröschel nei panni di Wendy, Wotan Wilke Möhring nei panni di Marek e Tim Oliver Schultz nei panni di Elmar, e include anche Nina Kunzendorf, Frederic Linkemann, Finnlay Berger, Gisa Flake, Ralph Herforth e Thelma Buabeng. E' stato diretto da Felix Binder (Red Bracelets) su una sceneggiatura scritta da Marc O. Seng, uno degli autori della fortunata serie tv tedesca Dark.

La data di uscita è fissata per il prossimo 2 settembre, ovviamente sul servizio di streaming on demand Netflix.

Cosa ve ne pare da questo trailer? Gli darete una possibilità? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti ecco la nostra recensione di Dark 3.