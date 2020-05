Netflix, torna l'estate nel nuovo trailer di Sotto il sole di Riccione

Dopo averlo anticipato qualche giorno fa con un esilarante teaser, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Sotto il sole di Riccione, nuova produzione originale, realizzata in associazione con Mediaset, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 1° luglio.

Come si può notare fin dalle prime immagini, si tratta di una commedia di ambientazione balneare, che rimanda a quel filone estivo di cui fanno parte film come Sapore di mare dei fratelli Vanzina (1982), cui fece seguito un secondo capitolo l'anno successivo e un terzo, Sapore di te (qui la nostra recensione), nel 2014.

Il soggetto è infatti dello stesso Enrico Vanzina, autore anche della sceneggiatura insieme a insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca. La regia è invece di YouNuts!, pseudonimo dietro il quale si celano Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, entrambi classe 1986, al loro primo lungometraggio ma famosi per aver diretto videclip di musicisti del calibro di Jovanotti, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e Giorgia.

Proprio la musica riveste un ruolo importante fin dal titolo, ispirato all'omonima canzone dei The Giornalisti, il cui frontman Tommaso Paradiso ha una piccola parte nel film oltre ad essere autore della colonna sonora.

Sotto il sole di Riccione ha per protagonisti un gruppo di ragazzi in vacanza nella riviera romagnola, tra amori sotto l'ombrellone, segreti e sogni nel cassetto. Oltre ai giovani Cristiano Caccamo, Saul Nanni, Fotinì Peluso e Lorenzo Zurzolo, fanno parte del cast anche Andrea Roncato, nel ruolo di un ex bagnino playboy, Luca Ward e Isabella Ferrari, che interpreta la madre di un ragazzo non vedente.