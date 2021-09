Netflix, la top10 del weekend: quali sono i migliori film da recuperare?

Dopo avervi consigliato 3 horror da recuperare su Netflix, torniamo ad esplorare il catalogo del colosso dello streaming per scoprire i film più visti della settimana, come sempre grazie all'immancabile top 10 resa disponibile sulla piattaforma.

In una classifica dominata dalla nuove uscite sul fronte delle serie TV, in particolare dalle stagione finale di Lucifer e la quinta e ultima parte de La Casa di Carta, al terzo posto troviamo Kate, nuovo action thriller che vede Mary Elizabeth Winstead nei panni di una letale assassina che ha solamente ventiquattro ore di tempo per scoprire chi ha ordinato il suo omicidio e vendicarsi.

Il quarto posto della lista è invece occupato da Sonic - Il Film, pellicola del 2020 basata sul celebre franchise videoludico targato SEGA. Incentrato sull'iconico porscospino blu che cerca di salvare il mondo dal malvagio dottor Ivo Robotnik (Jim Carrey) con l'aiuto dello sceriffo Tom Wachowski (James Marsden), si tratta del maggior incasso del box office USA per un film tratto da un videogioco.

Infine vi segnaliamo il recente debutto di Prey al sesto posto. Diretto da Thomas Sieben (Il sequestro di Stella), si tratta di un survival movie in cui un'escursione nella natura si trasforma in una disperata lotta alla sopravvivenza per cinque amici in fuga da un misterioso nemico armato di fucile.