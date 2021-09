Netflix, la nuova top10 della settimana: quali sono i migliori film?

Anche questa settimana Netflix si aggiorna e ci segnala i contenuti più apprezzati dai suoi utenti negli ultimi giorni: come sempre la top10 della nota piattaforma è piuttosto varia e dedica la giusta attenzione tanto alle serie TV quanto ai lungometraggi. Per stavolta focalizziamoci dunque sui film presenti in lista.

Partiamo proprio da una produzione Netflix come He's All That (remake del film per adolescenti del 2000 con un giovane Paul Walker): la storia è quella di un'influencer che scommette di poter trasformare lo studente meno popolare della scuola nel re del prossimo ballo studentesco. Si prosegue con Afterlife of the Party, che ci narra la storia di una donna costretta a rimediare agli errori commessi in vita per guadagnarsi l'accesso al paradiso.

SAS: L'Ascesa del Cigno Nero ci racconta invece del dirottamento di un treno ad opera di alcuni mercenari: nel cast troviamo nomi come quelli di Ruby Rose e Andy Serkis; non ha invece bisogno di presentazioni Mangia, Prega, Ama, film del 2010 con una Julia Roberts in gran forma impegnata a districarsi tra cibo e spiritualità in giro per il mondo.

L'ultimo film presente in top10 è invece Shazam!, tra i più apprezzati capitoli di un DC Extended Universe che in questo caso sembra aver finalmente trovato la formula giusta per conquistare il cuore dei propri fan, grazie anche ad uno splendido Zachary Levi. Pensate di concedervi la visione di uno di questi film durante la settimana? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cos'è e come funziona Nestflix, il nuovo sito che prende palesemente ispirazione dalla più famosa piattaforma.