Netflix, la top10 della settimana: quali sono i film da vedere?

Come ogni fine settimana, seguiamo in queste righe alcune proposte relative alla Top 10 italiana di Netflix, ovviamente in relazione alla sola parte cinematografica e dunque escludendo le serie tv che come sempre occupano posizione importanti nella classifica e andando a individuare soltanto i film.

Da qui partiamo con Thunder Force di Ben Falcone, nuova commedia di genere supereroistico con protagoniste Melissa McCarthy e Octavia Spencer nei panni di due amiche plus size che decidono di diventare delle eroina per combattere il pericolo di villain super-potenziati e sociopatici conosciuti come Miscredenti. Attualmente si trova al 1° posto della Top 10 settimanale.



Passiamo poi al 4° posto della classifica occupato dal Black Hat di Michael Mann, lungometraggio del 2015 dedicato al cyberterrorismo con protagonista Chris Hemsworth. Resta al momento l'ultimo film curato da Mann e un thriller profondamente atipico, per molti fuori tempo massimo in termini cinematografici ma molto costruito in termini di tensione e sviluppo attivo dell'intreccio.



Al 6° posto troviamo Hast el Cielo, crime action spagnolo che segue la vicenda di un meccanico della periferia di Madrid che si ritrova suo malgrado coinvolto in una terribile rapina. Un film consigliato soprattutto a chi ama la recente esplosione in streaming del cinema di genere iberico.