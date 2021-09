Netflix, la nuova top10: quali sono i migliori film della settimana?

Anche questo mese la top10 Netflix mette in risalto quelli che sono i 10 film più visti sulla nota piattaforma streaming in questi giorni: anche stavolta, dunque, prendiamoci un attimo per andare insieme alla scoperta dei titoli a cui dovremmo dare una possibilità affidandoci al gusto dell'utente medio della grande N.

I primi due posti della top10 di questa settimana sono occupati da due produzioni proprie di Netflix: al comando della classifica troviamo infatti Intrusion, thriller sulla storia di una donna che cerca risposte dopo una tragica irruzione di alcuni uomini nella sua nuova casa, seguito da Il Nido dello Storno, forte della presenza nel cast di due star come Melissa McCarthy e Chris O'Dowd.

Terzo posto per La Legge dei più Forti, action con Tyrese Gibson e Naomie Harris incentrato su un omicidio commesso da alcuni poliziotti corrotti e filmato dalla nostra protagonista; al quarto posto non ha invece bisogno di presentazioni il film di My Little Pony, che farà senz'altro la gioia dei tanti appassionati della serie.

Altre due produzioni Netflix al quinto e sesto posto: parliamo rispettivamente di Confessioni di una Ragazza Invisibile, classico teen-drama sulla difficoltà del farsi accettare in una nuova scuola, e di Schumacher, docufilm sulla vita del leggendario pilota di Formula 1. Settimo posto per il film d'azione Il Risolutore, con Vin Diesel alle prese con il cartello messicano e la DEA, mentre all'ottavo posto troviamo Bac Nord, altra storia di traffici di droga ambientata, però, in quel di Marsiglia.

La top10 settimanale si chiude con due grandi successi: stiamo parlando di Sonic - Il Film, apprezzatissimo omaggio alla mascotte SEGA con James Marsden e Jim Carrey, e di Godzilla - King of the Monsters, terzo capitolo della saga proseguita quest'anno con Godzilla vs Kong. A quali di questi film pensate di dare una chance? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Netflix ha acquisito i diritti delle opere di Roald Dahl.