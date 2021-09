Netflix, ecco la top10 dei film più visti di sempre sulla piattaforma!

Le piattaforme streaming, in genere, sono piuttosto reticenti a mostrare i dati riguardanti gli ascolti portati a casa dai titoli presenti nei vari cataloghi: va in controtendenza, dunque, la decisione di Netflix di pubblicare la top10 dei film più visti di tutti i tempi sulla nota piattaforma.

La classifica (a proposito: qui trovate la nuova top10 settimanale di Netflix) è in realtà divisa su due binari paralleli: il primo tiene conto del numero di account sintonizzati sul film in questione nell'arco di circa due minuti, mentre il secondo guarda alle ore di visione totali.

Nella prima classifica troviamo quindi al decimo posto Fatherhood, seguito da Army of the Dead, Project Power, Enola Holmes, The Old Guard, Murder Mistery, 6 Underground e dai tre film sul podio, ovvero Spenser Confidential, Bird Box ed Extraction. La musica non cambia granché se si guarda al minutaggio complessivo: in questo caso l'ultima posizione è occupata da Murder Mistery preceduto da The Old Guard, Army of the Dead, Enola Holmes, Spenser Confidential, 6 Underground, The Kissing Booth 2, The Irishman, Extraction e Bird Box.

Quanti dei film in questione avete già visto? Fatecelo sapere nei commenti! Top10 a parte, comunque, nei giorni scorsi Netflix ha acquisito i diritti delle opere di Roald Dahl.