Netflix, per la prima volta la Top 10 USA non include un film originale

Un dato piuttosto eclatante ha fatto registrare la classifica dei 10 film più visti su Netflix. Nel consueto aggiornamento della Top 10 USA di Netflix per la prima volta non compaiono titoli di film originali Netflix. I dati mostrano inoltre come gli utenti preferiscano vedere le serie tv, solitamente al primo posto rispetto ai film.

Classifiche fortemente dominate dalla televisione, sebbene almeno un film sia presente comunque in ogni Top 10. Inoltre è interessante constatare come nelle 25 volte in cui un film si trovava nello slot numero 1 della Top 10, solo cinque volte non si è trattato di un film originale Netflix, ovvero Cattivissimo Me per quattro volte e Diamanti grezzi una volta.



Soltanto per 9 volte su 77 in cui uno show tv si è trovato nello slot numero 1 si è trattato di serie tv non originali Netflix.

Nelle ultime due settimane la lista dei 10 film più visti su Netflix è stata dominata da film di cui Netflix ha acquisito i diritti per l'inserimento nella propria libreria.

Nonostante titoli originali come La Missy Sbagliata e The Lovebirds abbiano conquistato la vetta della classifica in qualche occasione, sono stati scalzati presto da Diamanti grezzi e Quello che veramente importa.

Le new entry di giugno hanno notevolmente contribuito, con film molto amati come The Help e Priest.

Su Everyeye trovate il nostro approfondimento sulle migliori commedie drammatiche da vedere su Netflix e la nostra classifica dei migliori horror da vedere in streaming.