Netflix, la top 10 della settimana: quali sono i migliori film da guardare in streaming?

Dopo aver visto le 5 migliori serie originali Netflix per i vostri bingewatching del momento, torniamo ad approfondire il catalogo della piattaforma streaming per scoprire i film più visti della settimana grazie alla consueta Top 10 fornita dal servizio.

Mentre sul fronte delle serie TV continua il dominio di nuove uscite di peso come la stagione finale de La Casa di Carta e il sesto e ultimo arco narrativo di Lucifer, con in più l’arrivo dell’attesissima terza stagione di Sex Education (che troviamo in testa alla classifica), lato cinema segnaliamo il debutto del documentario Schumacher - incentrato ovviamente sull’icona per eccellenza della Formula 1 e in generale dell’automobilismo, e del poliziesco francese Bac Nord.

Il sesto posto è invece occupato da Skyscraper, action movie prodotto e interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson che vede la star alle prese con un grattacielo sotto attacco di un gruppo terrorista. Infine, dalla scorsa settimana rimangono nella lista anche l’action thriller Kate con Mary Elizabeth Winstead e Sonic - Il Film, pellicola incentrata sul celebre franchise videoludico di SEGA che ricordiamo essere il maggior incasso della storia del box office USA per un film tratto da un videogioco.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Schumacher.