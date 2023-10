Netflix: questo nuovo thriller erotico è in vetta a tutte le classifiche

Le certezze nella vita sono poche, ma una è sicura: ogni thriller erotico che arriverà su Netflix conquisterà la vetta delle classifiche di gradimento. Sembra che il sesso e la passione attirino inevitabilmente visualizzazioni e, questa volta, è successo anche a Fair Play.

Il film, che aveva già ottenuto buone recensioni dalla critica, aveva mostrato tutta la sua sensualità nel trailer di Fair Play arrivato qualche mese fa. Le ipotesi si sono confermate con una pellicola che analizza il cambiamento nel rapporto di una coppia che lavora insieme nel mondo della finanza nel momento in cui lei riesce ad ottenere un ruolo di grandissimo potere. Il deterioramento del racconto si traduce anche in un racconto incredibilmente sensuale che ripercorre il rapporto e la dinamica tra i due protagonisti.

Nel giro di 24 ore il film ha conquistato la top 10 delle classifiche Netflix in 91 paesi in giro per il mondo. Questo, però, non è bastato a spodestare quello che è il re indiscusso in piattaforma di questa settimana. Il thriller spagnolo Nowhere continua a mantenere saldamente il primo posto, mostrando quanto sia stato apprezzato in giro per il mondo. Presentato al Sundance Film Festival, Fair Play aveva ottenuto un 87% su Rotten Tomatoes confermando quanto il progetto fosse piaciuto.

In Fair Play figura una star di Bridgerton che sembra abbia voluto dare un cambio drastico alla sua carriera. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!