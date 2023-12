Netflix farà The Gray Man 2 o abbandonerà il franchise con Ryan Gosling?

Che fine ha fatto la saga di The Gray Man? Ora che il 2023 sta finendo i fan si sono accorti che per tutto l'anno la piattaforma di streaming non ha fornito aggiornamenti sul franchise action con Ryan Gosling, ma per fortuna qualcosa si muove sotto la superficie, almeno apparentemente.

Le ultime novità di cui siamo a conoscenza risalgono al mese scorso, quando in un'intervista con Collider Scott Stuber, capo della sezione cinema di Netflix, ha discusso del futuro del franchise di The Gray Man e di come il sequel in lavorazione rallenterà i suoi tempi di sviluppo per dare maggior rilievo e importanza al ritorno dei suoi "attori incredibili": "Il vantaggio è che abbiamo degli attori incredibili: sono letteralmente unici. Quindi, sapete, Joe e Anthony Russo stanno lavorando al futuro della saga, vogliono raccontare nuove storie con Ryan Gosling, e personalmente penso che sia un attore incredibile. Guardo semplicemente quello che sta facendo in questo momento, e non so se c'è un attore migliore là fuori in termini di portata e di ciò che sta realizzando. La possibilità di averlo in un franchise del genere è enorme, quindi dobbiamo rallentare e chiederci: 'Cosa rende grande quel personaggio e come possiamo estendere la sua storia?'".

Vale la pena di notare che The Gray Man è il quinto film più visto di sempre su Netflix, dietro solo a Red Notice, Don't look up, The Adam Project e Bird Box, dunque è improbabile che la piattaforma di streaming on demand non darà seguito al primo episodio.

Vi terremo aggiornati con le prossime novità, restate con noi.