Netflix, Ted Sarandos ribadisce:'Portare la gente al cinema non è affar nostro'

In un periodo in cui parecchi streamer hanno deciso di investire molto sulle uscite cinematografiche, Netflix sembra in controtendenza, come ha ribadito il CEO Ted Sarandos. Il dirigente ha spiegato che l'obiettivo dello streamer non è quello di portare gente al cinema, pur sottolineando gli ottimi risultati raggiunti da Netflix.

"La divisione cinematografica sta andando alla grande. Stanno davvero costruendo dei grandi film. Il successo agli Oscar [come con Niente di nuovo sul fronte occidentale] è stato grandioso, ma anche meglio di così è stato che i film che hanno vinto così tanto sono stati anche molto apprezzati dai fan. Siamo davvero contenti dell'investimento nei film" ha dichiarato inizialmente Sarandos.



Tuttavia, Apple e Amazon Prime Video hanno deciso di investire circa 1 miliardo di dollari a testa all'anno in film destinati alle sale. Un discorso che sembra non interessare a Netflix, che predilige ancora di più le anteprime in streaming rispetto all'uscita al cinema.



"Ricordate che ci sono molti modi per creare e promuovere film. Portare la gente al cinema non è affar nostro" ha ricordato Sarandos. La politica dell'azienda - scoprite quali film sono in scadenza su Netflix e correte a recuperarli - potrebbe sembrare poco intelligente ma lo streamer può permettersi un bacino di abbonati davvero ampio e la sua tradizione legata allo streaming porta grande giovamento alla società.



Voi cosa ne pensate? Nel frattempo alcuni attori italiani hanno fatto causa a Netflix perché ritengono di ricevere compensi troppo bassi.