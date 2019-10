Netflix: Ted Sarandos sarà premiato dalla Poducers Guild of America

E' The Wrap a rendere noto che Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, sarà onorato con il Milestone Award alla 31ª edizione dei Producer Guild Awards che si terrà il 18 gennaio all'Hollywood Palladium di Los Angeles.

Un altro importante riconoscimento da parte dell'industria cinematografica per il colosso dello streaming, che lo scorso gennaio è stato incluso ufficialmente nella Motion Pictures Assosiation of America dagli altri big di Hollywood (Disney, Paramount, Sony, Universal e Warner Bros).

Il Milestone Award è il premio più prestigioso della PGA per un individuo (o un gruppo) che ha contribuito alla storia dell'industria dell'intrattenimento: in passato sono stati onorati, tra gli altri, Sherry Lansing, Clint Eastwood, Alan Horn, Bob Iger, Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg.

"Ted continua a spingere l'industria vero nuove vette grazie alla sua leadership in Netflix, che ha lasciato per sempre il segno a Hollywood" hanno commentato Gail Berman e Lucy Fisher, presidenti della Producers Guild of America. "Ha fornito una piattaforma dove i produttori possono creare nuovi contenuti che altrimenti non potrebbero essere visti, offendono solo più opportunità produttive, ma anche più contenuti per il pubblico di tutto il mondo."

Dopo aver (quasi) conquistato gli Oscar come Roma di Alfonso Cuaron, che ha comunque ottenuto statuette prestigiose quali miglior regia e fotografia, Netflix si presenterà nella nuova stagione del circuito dei premi con film quali The Irishman di Martin Scorsese, Storia di un matrimonio di Noah Baumbach e Panama Papers di Steven Soderbergh. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di The Irishman.