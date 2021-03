Netflix, Ted Sarandos: 'Gli studios pensino ai consumatori, non alle sale'

Sono parole piuttosto polemiche quelle pronunciate da Ted Sarandos relativamente al futuro del cinema in sala: pur dichiarandosi storico fan del grande schermo, infatti, il CEO di Netflix ha invitato gli studios a pensare prima agli interessi dei consumatori che a quelli delle sale cinematografiche.

"Devi star dietro agli spettatori. E se gli spettatori smettono di farsi vedere in sala e cominciano a preferire guardare un film a casa, allora devi adattarti. Guardare un film in sala potrebbe diventare una cosa sempre più rara. È davvero difficile prevedere quale sarà il comportamento della gente dopo la pandemia. Servono grosse infrastrutture finanziare per tenere in piedi delle sale che devono prima di tutto essere supportate dai fan e dai consumatori" ha spiegato Sarandos.

Sempre Sarandos, che con Netflix ha cominciato a investire massicciamente in Corea, ha poi proseguito: "Quando il business cambia, quando il comportamento dei consumatori cambia, navigare in queste acque diventa difficile. Quando il tuo primo pensiero diventa quello di cercare di salvare un business, sei morto. Ricordate che abbiamo vissuto la transizione dal DVD al digitale. Nessuno si è preoccupato di salvare il mondo del DVD. Il futuro era lo streaming, e ogni energia impiegata nel tentativo di salvare i DVD è stata energia che avrebbe potuto essere impiegata nella nascita del business dello streaming. Mettere i consumatori al primo posto è davvero importante. Quando capisci che tutto ciò sta accadendo, devi andare all-in".

Insomma, sembra piuttosto chiara la posizione del colosso dello streaming riguardo quella che è forse la questione più spinosa riguardante il cinema di questi tempi: qual è la vostra idea al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! Prossimamente, intanto, su Netflix arriveranno due nuovi film di Gore Verbinski e Roger Deakins.