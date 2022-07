Netflix svilupperà le 'sue versioni' di Star Wars e Harry Potter: nuove saghe in arrivo!

Dopo diverse prove generali nel campo del blockbuster con titoli come Red Notice, The Gray Man e Army of the Dead di Zack Snyder, la piattaforma di streaming on demand Netflix è pronta a produrre 'i suoi' Harry Potter e Star Wars per rivaleggiare con Disney Plus e HBO Max.

Questo fine settimana arriverà sul servizio di streaming il film Netflix più costoso di sempre, il blockbuster da 200 milioni di dollari The Grey Man dei fratelli Russo, ma la piattaforma prossimamente mirerà ancora più in alto: come riportato da Reuters, infatti, Netflix è pronta per seguire la strategia Disney, costruendo diversi universi narrativi e franchise per i suoi spettacoli e personaggi.

Matthew Thunell, vicepresidente di Netflix, afferma chiaramente: "Vogliamo avere la nostra versione di Star Wars o la nostra versione di Harry Potter, e stiamo lavorando molto duramente per costruirla". Tra i precursori di questa strategia ovviamente Stranger Things, divenuto un fenomeno globale e già pronto per una serie spin-off, ma secondo quanto riferito Netflix cercherà di fare le cose ancora più in grande anche dal punto di vista cinematografico.

In tal senso, una versione di Star Wars netflixiana è già in fase di produzione con l'attesissimo Rebel Moon di Zack Snyder, sci-fi originale nato proprio da un vecchio soggetto per un reboot di Star Wars ideato da Snyder prima dell'acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney: Netflix ha annunciato che Rebel Moon uscirà in due parti (come Dune) e che porrà le basi per un possibile nuovo franchise.

