Netflix, svelato il nuovo film di David Fincher? È il remake di un cult di Hitchcock

A qualche mese dall'annuncio del nuovo contratto tra David Fincher e Netflix, in queste ore è emerso un importante aggiornamento sul prossimo film dell'acclamato regista di Mank, Zodiac e The Killer.

Stando al noto insider Jeff Sneider, che aveva già riferito che Fincher è a lavoro su un remake americano di Squid Game sempre per Netflix, la partership tra il famoso regista e la piattaforma di streaming on demand passerà per il thriller poliziesco L'altro uomo: si, si tratta (o si tratterebbe) del remake dell'omonimo film di Alfred Hitchcock, noto anche con il titolo originale di Strangers on a Train. Il progetto è in lavorazione dal 2015 ma venne sospeso nel 2017, per poi tornare in sviluppo qualche tempo dopo: secondo le indiscrezioni di qualche tempo fa l'idea di Fincher era quella di spostare l'ambientazione da un treno ad un aereo, ma sembra che da allora il remake sia tornato allo spunto originale di Hitchcock.

Il film del 1951, ispirato liberamente al romanzo di Patricia Highsmith, è incentrato su due uomini che si incontrano durante un viaggio in treno e per divertimento escogitano un complotto per compiere un ipotetico omicidio: il protagonista prende la conversazione come uno scherzo, mentre l'altro invece la prende molto sul serio...

In passato il protagonista del remake di David Fincher doveva essere Ben Affleck, ma le ultime voci di corridoio hanno spiegato che la star attualmente è 'solo vagamente coinvolta' nel progetto, che avrebbe preso piede nelle ultime settimane. Non c'è ancora una data per l'inizio della produzione ma, a giudicare dal crescente fermento, potremmo saperne di più nei prossimi mesi.

