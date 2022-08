Netflix, svelate le nuove date d'uscita: Enola Holmes 2, Pinocchio e tantissimi altri!

Pochi minuti fa Netflix ha svelato la line-up della stagione invernale, annunciando le date d'uscita dei titoli più attesi che arriveranno in esclusiva sul servizio di streaming on demand prima della fine del 2022.

Dopo i successi clamorosi ottenuti nel corso del 2022 da The Gray Man dei fratelli Russo e da The Sandman di Neil Gaiman, la piattaforma si prepara a chiudere l'annata col botto: ad aprire le danze sulla stagione autunno/inverno ci penserà Enola Holmes 2, che uscirà il 4 novembre, e riunirà la star di Stranger Things Millie Bobby Brown al protagonista di The Witcher Henry Cavill per nuovi misteri e nuove indagini.

Il 18 novembre sarà la volta di Slumberland con Jason Momoa, nuovo fantasy a tema onirico, mentre l'attesissimo film d'animazione in stop-motion Pinocchio di Guillermo del Toro, che rilegge la mitica fiaba di Carlo Collodi, arriverà il 9 dicembre; e poi ancora Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, il nuovo lungometraggio del due volte premio Oscar Alejandro Gonzalez Inarritu, che torna a ben sette anni di distanza da The Revenant, uscirà nei cinema USA il 4 novembre per poi approdare su Netflix il 16 dicembre (con un'uscita anticipata in Messico fissata per il 27 ottobre). Il sequel di Knives Out Glass Onion, che segna il ritorno dell'investigatore Benoit Blanc di Daniel Craig, uscirà il 23 dicembre sulla piattaforma, dopo la prima mondiale al Toronto International Film Festival e un passaggio nelle sale cinematografiche (per il quale però non è ancora stata comunicata una data) mentre Rumore Bianco di Noah Baumbach, con Greta Gerwig e Adam Driver, film d'apertura sia del Festival di Venezia che di quello di New York, sarà al cinema negli USA dal 25 novembre per approdare poi dal 30 dicembre sulla piattaforma.

Il film animato a tema natalizio Scrooge A Christmas Carol esordirà il 2 dicembre (e nei cinema dall'8 novembre) e infine The Pale Blu Eye, thriller gotico su Edgar Allan Poe con Christian Pale diretto nuovamente dal regista Scott Cooper, arriverà il 6 gennaio 2023.

