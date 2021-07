Netflix, svelata la line-up per il Comic-Con: c'è anche Army of Thieves

Il San Diego Comic-Con 2021 non vedrà ancora il ritorno dei fan in presenza: l'evento si terrà online per la seconda volta dopo l'edizione 2020, ma ciò non vuol dire che, tra il 23 ed il 25 luglio di quest'anno, la convention non ci offrirà spunti interessanti su un bel po' di produzioni, tra cui Army of Thieves.

Di recente Netflix ci ha mostrato le prime immagini del prequel di Army of Thieves, svelandoci anche la data d'uscita del film di Matthias Schweighoffer: un teaser pubblicato in queste ore, però, ci ha fornito un'altra informazione importante relativa al film a cui toccherà il compito di espandere l'universo presentatoci da Zack Snyder nei mesi scorsi e accolto, a dirla tutta, da recensioni non esattamente entusiaste.

Nel video che annuncia le produzioni Netflix di cui si parlerà al prossimo San Diego Comic-Con ha fatto infatti la sua comparsa anche Army of Thieves, che verrà quindi presentato proprio durante l'attesissimo evento online che ci svelerà nuovi dettagli anche su produzioni come He-Man e Lucifer.

Save the date, dunque: al Comic-Con mancano ormai pochi giorni! Quali sono le vostre aspettative per questo prequel? Vi è piaciuto Army of the Dead? Diteci la vostra nei commenti in attesa, ovviamente, di seguire il Comic-Con insieme!