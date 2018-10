Netflix svela la lista degli horror che gli utenti non riescono a terminare

Con la festa di Halloween ormai alle porte, Netflix ha svelato alcuni simpatici dati relativi ai dieci horror più spaventosi presenti sulla piattaforma, talmente spaventosi da costringere gli abbonati a premere il tasto pausa per interromperne la visione.

La lista è stata diramata attraverso Forbes, che ha raccolto dati forniti dalla compagnia. I film in questione sono:

Cabin Fever, di Travis Zariwny [remake dell'omonimo film di Eli Roth , ndr]

[remake dell'omonimo film di , ndr] Carnage Park, Mickey Keating

The Conjuring, di James Wan

The Human Centipede 2: Full Sequence, di Tom Six

Jeruzalem, dei fratelli Paz

México Bárbaro, Isaac Ezban, Laurette Flores Bornn, Jorge Michel Grau, Ulises Guzman, Edgar Nito, Lex Ortega, Gigi Saul Guerrero e Aaron Soto

e Piranha, di Alexandre Aja

Raw - Una Cruda Verità, di Julia Ducournau

Denti, di Mitchell Lichtenstein

The Void - Il Vuoto, di Jeremy Gillespie e Steven Kostanski

Netflix ha precisato che la statistica è piuttosto precisa: per distinguere tra i film che le persone hanno disattivato perché troppo terrorizzate per proseguirne la visione e quelli interrotti per altri motivi, si è deciso di prendere in considerazione solo quelli visti per il 70%. "Uno spettatore decide se il film che sta guardando è di suo gradimento o meno molto prima di quella percentuale, non arriva a guardarlo fino al 70%."

Tuttavia è possibile che per alcuni dei film sopracitati, nello specifico The Human Centipede 2 e il remake di Cabin Fever (ad onor del vero opere abbastanza pessime), il pubblico decida di interromperlo a causa del disgusto provocato. Stesso discorso per Raw - Una Cruda Verità, che per quanto effettivamente ben fatto (se non l'avete visto, il consiglio è di correre a recuperatelo) non è mai davvero spaventoso, ma è quasi sempre vomitevole nelle scene di cannibalismo mostrate.

Inspiegabile la presenza in classifica di Piranha, ma del resto non c'è un "perché" per ogni cosa.



Comunque, se stavate cercando dei titoli da recuperare il 31 ottobre, la lista qui sopra potrebbe fare al caso vostro. In alternativa consultate il nostro speciale relativo ai Migliori Horror da vedere nella notte di Halloween.