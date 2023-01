Netflix svela le date dei film più attesi del 2023: ci sono Zack Snyder e David Fincher!

Dopo aver svelato i nuovi film e le nuove serie tv dalla Corea, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato la line-up del 2023 comunicando ai propri abbonati le date di uscita dei titoli più attesi dell'anno appena iniziato.

Tra i titoli presentati nel filmato promozionale - disponibile in calce all'articolo - ci sono il film d'esordio alla regia di Dev Patel Monkey Man, il film d'azione di Jennifer Lopez The Mother, il dramma sui diritti civili di George C. Wolfe Rustin, Shirley di John Ridley, il nuovo Adam Sandler Spaceman, il film di Jamie Foxx con They Cloned Tyrone, la commedia We Have a Ghost, il primo lungometraggio di Kenya Barris You People e Jung_E dalla Corea del Sud.

Spazio poi a nome più grossi, come registi acclamati del calibro di David Fincher (The Killer) e Zack Snyder (Rebel Moon), ma anche David Yates (Pain Hustlers) e F. Gary Gray (Lift), oltre a sequel molto attesi come Murder Mystery 2 e Tyler Rake 2, oppure novità assolute come il film di spionaggio di Gal Gadot Heart of Stone, Damsel guidato da Millie Bobby Brown e Luther: The Fallen Sun, la continuazione cinematografica della serie tv poliziesca con Idris Elba.

Inoltre, segnaliamo anche che la commedia precedentemente senza titolo con Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King è ora intitolata A Family Affair (arriverà a novembre) mentre tra i film Netflix previsto per il 2023 che non si sono ancora guadagnati una data d'uscita ricordiamo il film su Leonard Bernstein di Bradley Cooper, Maestro, l'adattamento attualmente senza titolo di Wes Anderson delle storie di Roald Dahl tra cui "The Wonderful Story of Henry Sugar", il dramma sul nuoto Nyad che segna il debutto del lungometraggio narrativo dei documentaristi premio Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, il tanto atteso sequel di Chicken Run Dawn of the Nugget e Chupa di Jonás Cuarón, tra gli altri.

