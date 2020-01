Netflix stravince agli Annie Awards con Klaus eletto miglior film dell'anno

Come abbiamo anticipato nel nostro speciale di approfondimento sulle nomination Oscar 2020, per Netflix potrebbe non essere ancora l'anno del premio Best Picture bensì quello per il miglior film d'animazione, e la cerimonia degli Annie Awards sembrerebbe arrivare come una conferma.

Mentre Martin Scorsese e The Irishman stanno fallendo nel raccogliere premi nel corso delle manifestazioni collaterali che ci stanno accompagnando in questi giorni fino ai 92esimi Academy Awards, il film d'animazione Klaus ha letteralmente trionfato agli Annie portando a casa ben 7 premi (più di qualsiasi altro concorrente in gara), incluso anche quello per il miglior film d'animazione dell'anno.

Il primo lungometraggio animato originale del servizio di streaming realizzato dall'animatore spagnolo Sergio Pablos, è stato il vincitore a sorpresa per la regia, l'animazione del personaggio, il design del personaggio, il design della produzione e lo storyboard, nonostante il gruppo fosse guidato da Frozen II della Disney e Missing Link della Laika, con otto nomination ciascuno: Frozen ha dovuto accontentarsi di due vittorie nelle categorie degli effetti animati e del doppiaggio (per Josh Gad), mentre Missing Link è stato addirittura completamente ignorato.

Tra gli altri nominati che sono riusciti ad andare a premio citiamo How to Train Your Dragon: The Hidden World della DreamWorks Animation e Toy Story 4 della Pixar, mentre Netflix è stata premiata anche con I Lost My Body, film di produzione francese disegnato a mano che ha vinto il trofeo per il miglior film d'animazione indipendente. Infine, Avengers: Endgame ha vinto quello per la miglior animazione di un personaggio in una produzione live-action.

Qui sotto tutti i premi:

Best Animated Feature: “Klaus”

Best Animated Feature-Independent: “I Lost My Body”

Best Animated Special Production: “How to Train Your Dragon Homecoming”

Best Animated Short Subject: “Uncle Thomas: Accounting for the Days”

Best Virtual Reality Production: “Bonfire”

Best Animated Television/Media Commercial: “The Mystical Journey of Jimmy Page’s ’59 Telecaster”

Best Animated Television/Media Production for Preschool Children: “Ask the Storybots” Episode: “Why Do We Have to Recycle?”

Best Animated Television/Media Production for Children: “Disney Mickey Mouse” Episode: “Carried Away”

Best General Audience Animated Television/Media Production: “BoJack Horseman” Episode: “The New Client”

Best Student Film: “The Fox & The Pigeon”

Animated Effects in an Animated Television/Media Production: “Love, Death & Robots” Viktor Németh, Szabolcs Illés, Ádám Sipos, Vladimir Zhovna Episode: “The Secret War”

Animated Effects in an Animated Feature Production: “Frozen 2” Benjamin Fiske, Alex Moaveni, Jesse Erickson, Dimitre Berberov, Kee Nam Suong

Character Animation in an Animated Television / Broadcast Production: “His Dark Materials” Aulo Licinio (Character: lorek) Episode 7

Character Animation in an Animated Feature Production: “Klaus” Sergio Martins (Character: Alva)

Character Animation in a Live-Action Production: “Avengers: Endgame” Sidney Kombo-Kintombo, Sam Sharplin, Keven Norris, Tim Teramoto, Jacob Luamanuvae-Su’a

Design Studios Character Design in an Animated Television/Media Production: “Carmen Sandiego” Keiko Murayama Episode: “The Chasing Paper Caper”

Character Design in an Animated Feature Production: “Klaus” Torsten Schrank

Directing in an Animated Television/Media Production: “Disney Mickey Mouse” Alonso Ramirez Ramos Episode: “For Whom the Booth Tolls”

Directing in an Animated Feature Production: “Klaus” Sergio Pablos

Music in an Animated Television/Media Production: “Love, Death & Robots” Rob Cairns Episode: “Sonnie’s Edge”

Music in an Animated Feature Production: “I Lost My Body”

Production Design in an Animated Television/Media Production: “Love, Death & Robots” Alberto Mielgo Episode: “The Witness”

Production Design in an Animated Feature Production: “Klaus” Szymon Biernacki, Marcin Jakubowski

Storyboarding in an AnimatedTelevision/Media Production: “Carmen Sandiego” Kenny Park Episode: “Becoming Carmen Sandiego, Part 1”

Storyboarding in an Animated Feature Production: “Klaus” Sergio Pablos

Voice Acting in an Animated Television/Media Production: “Bob’s Burgers” H. Jon Benjamin (Character: Bob) Episode: “Roamin’ Bob-iday”

Voice Acting in an Animated Feature Production: “Frozen 2” Josh Gad (Character: Olaf)

Writing in an Animated Television/Media Production: “Tuca & Bertie” Shauna McGarry Episode: “The Jelly Lakes”

Writing in an Animated Feature Production: “I Lost My Body” Jérémy Clapin, Guillaume Laurant

Editorial in an Animated Television/Media Production: “Love, Death & Robots” Bo Juhl, Stacy Auckland, Valerian Zamel Episode: “Alternate Histories”

Editorial in an Animated Feature Production: “Klaus” Pablo García Revert

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai vincitori dei DGA Awards, assegnati sempre questa notte.