Netflix, una star di Harry Potter sarà Edgar Allan Poe nel nuovo film con Christian Bale!

Inizia a prendere corpo il cast di The Pale Blue Eye, il nuovo film Netflix diretto da Scott Cooper con Christian Bale protagonista. Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, sarà nel cast anche Harry Melling, noto soprattutto per il ruolo di Dudley nel franchise di Harry Potter.

Nel film, per il quale Scott Cooper è al lavoro da oltre dieci anni, Harry Melling dovrebbe interpretare un giovane Edgar Allan Poe. The Pale Blue Eye è tratto dall'omonimo romanzo di Louis Bayard: ambientato nel 1930, è incentrato su un detective, interpretato da Christian Bale, incaricato di risolvere il mistero su una catena di omicidi avvenuti all'Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point. Insieme a lui è al lavoro un giovane cadetto, che in seguito sarebbe diventato lo scrittore di fama mondiale conosciuto ancora oggi.

Dopo Harry Potter, Harry Melling si è messo in luce anche nella fortunata serie Netflix La Regina degli Scacchi, dove ha diviso il set con la protagonista Anya Taylor-Joy, interpretando un suo avversario divenuto poi amico e consigliere. Tra i suoi prossimi impegni c'è The Tragedy of Macbeth di Joel Coen, in cui reciterà al fianco di Denzel Washington e Frances McDormand. Altri suoi lavori recenti sono l'action movie targato Netflix The Old Guard con Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor, e il thriller psicologico The Devil All the Time con Tom Holland e Robert Pattinson.