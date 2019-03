Netflix sta sviluppando un nuovo adattamento de I Tre Moschettieri

The Hollywood Reporter segnala che la il gigante dello streaming Netflix sta sviluppando un nuovo adattamento cinematografico de I Tre Moschettieri, celeberrimo romanzo del 1844 scritto da Alexandre Dumas.

Il colosso dello streaming digitale ha già assoldato lo sceneggiatore Harrison Query per realizzare una versione moderna del classico racconto d'avventura dello scrittore e drammaturgo francese, con Eric Newman e Bryan Unkeless della Screen Arcade che si occuperanno della produzione. Nel progetto sono coinvolti anche Scott Glassgold e la sua Ground Control Entertainment, che hanno già collaborato con Netflix per la produzione di Bright di David Ayer.

Ambientati nella Francia del XVII secolo, I Tre Moschettieri racconta la storia di un giovane di nome d'Artagnan, il cui desidero è quello di unirsi alla leggendaria guardia del re nota come i Moschettieri. Viene rifiutato, ma incontra i famosi Athos, Porthos e Aramis, con i quali si ritrova coinvolto in un'avventura che include intrighi di corte e spionaggio.

Netflix, che attualmente sta sviluppando anche il nuovo film di Spike Lee, non ha rivelato dettagli circa questo originale adattamento di Dumas, ma alcuni insider lo hanno descritto come un nuovo Mission: Impossible. Per ora non resta che rimanere sintonizzati per avere nuove informazioni riguardo ad un progetto che si preannuncia sicuramente interessante.