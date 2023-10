Su Netflix spopola l'ennesimo thriller erotico: primo in classifica in 46 paesi

Netflix ha capito cosa il pubblico vuole e, proprio per questo motivo, è più che intenzionato a darglielo. Il thriller erotico Burning Bentrayal ha conquistato il primo posto in 46 paesi confermando la tendenza degli utenti ad apprezzare questo tipo di genere.

Dopo il successo conquistato da Fair Play, la casa di produzione sembra avere totalmente intenzione di puntare su questo tipo di film continuando a macinare enormi successi sotto tutti i punti di vista. Secondo gli analisti, infatti, Burning Bentrayal, tratto dal romanzo di Sue Hecker ha raggiunto la top 10 in 91 paesi conquistando il primo posto in 46 di loro. Insomma, un successo su scala globale paragonabile solo a 365, uno dei primi thriller erotici ad altissima visibilità della piattaforma.

Un risultato del genere era più che prevedibile vedendo la quantità di thriller erotici proposti da Netflix nell'ultimo periodo e, soprattutto, la velocità con cui conquistano la vetta delle classifiche senza il minimo sforzo. Molto spesso, non conta neanche la qualità del prodotto. Sembra che il sesso attiri il pubblico come la luce con le falene, portando a guadagni che moltissimi film di altro tipo sulla piattaforma non avrebbero mai fatto.

Nel frattempo, per esplorare di più il genere, vi consigliamo la nostra recensione della serie erotica Ossessione prodotta da Netflix. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!