Netflix, gli spettatori disgustati dalla scena di incesto nel nuovo film di Natale

Tra i film Netflix usciti a novembre, c'è stata anche la nuova commedia natalizia Family Switch che vede protagonisti Jennifer Garner e Ed Helms. La commedia è incentrato sul celebre topos dello scambio dei corpi, alla maniera di Tutto accadde un venerdì ma allargato a tutta la famiglia. Tuttavia, una scena ha causato disgusto tra gli spettatori.

Nel film, diretto da McG, un raro allineamento planetario fa sì che quattro membri della famiglia si scambino i corpi, con una coppia sposata che passa nel corpo dei loro due figli e viceversa. La commedia segue i membri della famiglia mentre affrontano la loro nuova situazione e cercano di trovare un modo per riportare le cose alla normalità.

Una scena, però, sta suscitando l'indignazione degli utenti di Netflix. I due ragazzini, nei corpi dei loro genitori, sono costretti a baciarsi durante una riunione di fronte agli amici della mamma.

Quando la figlia, nel corpo della madre, entra nella stanza per una chiacchierata con il fratello, nel corpo del padre, una delle amiche della madre dice loro "che le coppie hanno bisogno di un minimo di 12 baci al giorno solo per sostenere una relazione". Avvertendo che non c'è chimica tra i due, un'altra amica interviene: "Perché non vi date un bacio?".

Il fratello e la sorella si trovano quindi in imbarazzo di fronte agli amici dei genitori, mentre la sorella, che ha preso le sembianze della madre, sussurra al fratello: "Penso che dovremmo baciarci". Gli amici dei genitori, non sapendo dello scambio di corpi, iniziano a cantare la parola "bacio" con la sorella che afferma: "Devi farlo. Non abbiamo scelta. Sii un uomo. Fallo in fretta". I due, mettendo da parte il loro disgusto, procedono a baciarsi sulle labbra.

La critica cinematografica Courtney Howard ha scritto su X/Twitter: "Family Switch segna un vero e proprio punto basso nelle commedie sullo scambio di corpi, poiché ruba senza remore da tutte le altre che l'hanno preceduta. Ma potete ringraziare il cielo che non abbiano fatto troppe battute sulla cosa peggiore: l'incesto. Scherzo. Ci sono anche quelle".

"Sto guardando il nuovo film intitolato Family Switch e, oh mio signore, l'incesto improvviso è una cosa così inaspettata e non necessaria..." ha scritto un altro spettatore.