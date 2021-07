Netflix sfida la concorrenza e raddoppia la produzione di film ad alto budget

Da tempo ormai la concorrenza nell'ambito dello streaming è aumentata vertiginosamente e Netflix deve farne i conti, visto che rispetto a qualche anno fa i competitor sono decisamente aumentati. E secondo Variety ora il colosso dello streaming sta promuovendo dei cambiamenti intorno alla leadership aziendale per aumentare i prodotti ad alto budget.

Al centro le figure di Kira Goldberg e Ori Marmur, e un futuro con maggiori produzioni cinematografiche che possano partire da un investimento consistente.

Budget maggiore non significa per forza una maggior qualità generale del film prodotto ma certamente un impegno economico non indifferente per far sì che si possano vedere dei prodotti maggiormente attrattivi.



In un contesto complicato come il mondo del cinema è importante l'impegno che Netflix sta garantendo per poter creare un mercato ancor più ambizioso e ricco di competizione con 'avversari' quali Disney+, Hulu, HBO Max, Apple TV+ e ovviamente Amazon Prime Video che offrirà anche contenuti sportivi con la Champions League a partire dalla prossima stagione.

Proprio pochi giorni fa ne abbiamo scritto in un nostro approfondimento sulla guerra dello streaming e sul futuro tra cinema e piattaforme.

Un mercato in grande espansione e strettamente collegato alle difficoltà delle sale cinematografiche, favorito anche dalla situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19.



