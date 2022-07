Netflix, a settembre 2022 torna TUDUM: tutte le date e gli appuntamenti con le novità!

Dopo il successo dell'edizione del 2021 di TUDUM, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato TUDUM 2022, nuova incarnazione dell'evento preferito dei fan tra novità assolute, anteprime ufficiali e trailer.

Tudum tornerà ufficialmente a partire dal 24 settembre, quando l'evento virtuale globale organizzato da Netflix per i fan, che lo scorso anno ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi in tutto il mondo, sarà live con un’entusiasmante giornata all’insegna di novità esclusive, trailer e anteprime, oltre a interviste con i principali ideatori e con le più grandi star di Netflix. L'evento virtuale gratuito è un omaggio ai fan di Netflix ed è dedicato alla condivisione di news su oltre 100 popolari serie TV, film e speciali da tutto il mondo.

Il 24 settembre Tudum - da non confondere con la Netflix Geeked Week - coprirà quattro continenti con cinque eventi, portando i fan in un vorticoso viaggio in giro per il mondo:

Il 24 settembre alle 4:00, Tudum avrà inizio con uno show dalla Corea.

Il 24 settembre alle 7:30, i fan avranno l'opportunità di vedere alcune anteprime dall'India.

Il 24 settembre alle 19:00, i fan riceveranno novità esclusive su serie TV e film di prossima uscita negli Stati Uniti e in Europa e potranno assistere a un evento aggiuntivo che annuncerà numerosi titoli in arrivo dall'America Latina.

Il 25 settembre alle 6:00, le star di Netflix dal Giappone concluderanno Tudum con un evento dedicato all'intrattenimento giapponese.

Tudum sarà disponibile su tutti i canali YouTube di Netflix in varie lingue. Per le ultime novità su questo evento e per ulteriori dettagli sull’elenco dei titoli e delle celebrità che saranno presenti, continuate a seguire i canali di Everyeye.