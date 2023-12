Netflix, scoprite il nuovo strambo film di Natale numero 1 in classifica

Dopo in fuga con Babbo Natale di Netflix, a dominare la classifica dei film più visti sulla piattaforma streaming c’è una nuova pellicola a tema natalizio.

Ogni anno, appena arriva il periodo natalizio, moltissimi utenti di Netflix si divertono a scovare pellicola a tema natale sia vecchie che nuove, e a dominare attualmente la classifica dei film più visti a livello mondiale c’è “Family Switch”. Il film “vede una famiglia alle prese con alcuni scambi di corpi in quella che sembra una rivisitazione natalizia di Quel pazzo venerdì. A causa di un raro allineamento planetario, la famiglia viene gettata nel caos pochi giorni prima di Natale, quando i genitori si scambiano i corpi con i figli adolescenti.”

All’interno del cast ci sono Jennifer Garner e Ed Helms, assieme a Emma Myers, Brady Noon, e Rita Moreno. Nonostante il pubblico stia premiando al momento il film, sembra che la critica non sia pienamente convinta. L’Hollywood Reporter scrive: “È semplicemente difficile provare sentimenti così profondi per personaggi così piatti e dolci che potrebbero anche essere persone di pan di zenzero, che risolvono problemi che sembravano a malapena esistere.” Mentre per Deadline “Funziona, offrendo anche alcuni momenti divertenti in un film che non cerca di reinventare nulla, ma solo di trovare una nuova angolazione per tirare fuori più sostanza possibile.”

Non è sicuramente la prima volta che un film con recensioni non proprio entusiaste scali la classifica della piattaforma streaming, ad esempio questo thriller Netflix con pessime recensioni è stato top 10 in 83 paesi.