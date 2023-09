Netflix, scoprite la nuova commedia romantica che domina la top 10

Netflix pare che abbia sfornato un'altra commedia romantica di successo. Lo streamer pubblica parecchi contenuti di questo genere ma non tutti i film o le serie raggiungono l'apprezzamento dei fan sperato. Ora per gli abbonati pare sia giunta una rom-com che merita la visione, a giudicare dal primo posto nella classifica Netflix.

Si tratta di La probabilità statistica dell'amore a prima vista, con protagonisti Ben Hardy e Haley Lu Richardson. I due protagonisti interpretano due giovani che si incontrano casualmente su un volo da New York a Londra, innamorandosi durante il viaggio. Le loro storie e il loro futuro sono in balia di ciò che decideranno dopo il loro incontro. Nonostante una campagna promozionale praticamente nulla, il film sembra aver conquistato l'attenzione degli spettatori.



Negli Stati Uniti la commedia ha raggiunto il primo posto nella Top 10 di Netflix, superando titoli del calibro di The Wolf of Wall Street. Qualche settimana fa vi abbiamo svelato il film più visto di sempre su Netflix.

"Due sconosciuti si incontrano su un volo per Londra, per essere poi separati da uno scherzo del destino. Un ricongiungimento sembra improbabile ma l'amore ha un metodo per sfidare le probabilità" si legge nella sinossi del film.



Diretto da Vanessa Caswill, La probabilità statistica dell'amore a prima vista comprende nel cast anche Dexter Fletcher, Rob Delaney, Sally Phillips e Jameela Jamil.



Nel settore serial una serie crime ha superato One Piece in vetta alla classifica.