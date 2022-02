Netflix: finalmente scelta la premiere di Blonde, film su Marilyn Monroe con Ana de Armas?

Andrew Dominik, acclamato regista di L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e One more time with feeling, ha finalmente rivelato quando esordirà il suo attesissimo Blonde, biopic su Marilyn Monroe con Ana de Armas prodotto e distribuito da Netflix.

Secondo quanto dichiarato dal regista, il film, in lavorazione da anni, sarà presentato in anteprima a Cannes a maggio nella sezione Fuori Concorso, a seguito del rifiuto del Festival dell'offerta dello streamer di concedere al film una finestra teatrale di otto mesi in Francia. ù

"Netflix ha detto: 'Metteremo il film nelle sale per otto mesi prima di farlo uscire sulla piattaforma'", ha svelato Dominik in un'intervista esclusiva concessa a ScreenDaily, ma a quanto pare a Cannes questo non basta: per chi non lo sapesse, il Festival di Cannes richiede che tutti i film proiettati in Concorso si impegnino ad un'uscita tradizionale nelle sale in Francia, e anche se, secondo Dominik, il direttore del festival Thierry Fremaux "ha letteralmente adorato" il suo film, in Concorso non ci sarà spazio per Blonde.

Dominik è attualmente alla Berlinale col suo nuovo film This Much I Know To Be True, il suo secondo documentario su Nick Cave: al momento dunque resta da vedere quando Blonde esordirà su Netflix, rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.