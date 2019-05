Netflix scarica Jason Mitchell dal film Desperados per comportamento inappropriato

La stella emergente Jason Mitchell, visto fra gli altri in The Chi e Straight Outta Compton, rischia di veder compromessa la sua carriera a causa di non meglio specificate accuse di comportamento inappropriato.

Al momento i dettagli sono approssimativi e contrastanti, ma Deadline riporta che le accuse sono così gravi che l'attore è stato scaricato dalla sua agenzia di rappresentanza, l'UTA, dalla società di gestione Authentic Talent & Management, da Desperados, un film di Netflix in cui era stato scelto come protagonista e da The Chi, la serie Showtime alla quale partecipa. Sempre Deadline riporta che è stata Netflix a muoversi per prima, licenziando l'attore in tronco, mossa che ha spinto le altre società a fare lo stesso.

La decisione sarebbe stata presa dopo che i produttori del film hanno ricevuto informazioni su un presunto incidente, del quale però non si conoscono i dettagli. Un rappresentante di Good Universe, la casa di produzione di Desperados, ha confermato che Mitchell ha lasciato il film, declinando ulteriori commenti. Anche la UTA e la Authentic hanno comunicato ufficialmente che l'attore non è più un loro cliente, senza aggiungere ulteriori dichiarazioni.

Stessa identica cosa con The Chi: rappresentanti dello studio Fox 21 TV hanno confermato che l'attore non tornerà per la terza stagione della serie. A quanto pare, secondo le informazioni di Deadline, in precedenza Mitchell era già stato sottoposto a indagine su una presunta situazione di comportamento inappropriato durante le riprese dello show, comportamento inappropriato che aveva coinvolto una co-protagonista femminile. La cosa però si era risolta in un nulla di fatto.

Mitchell, che ha raggiunto la fame dopo il ruolo da protagonista in Straight Outta Compton, è stato indagato per aggressione nel 2016, quando una donna lo accusò pubblicamente di averla sbattuta a terra in un hotel di Boston. L'attore ha recitato anche in Kong: Skull Island ed è apparso in Detroit di Kathryn Bigelow e negli acclamati Mudbound e The Mustang.

Recuperate la recensione di Mudbound e la recensione di Detroit.