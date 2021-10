Netflix sbanca Halloween: tutti i nuovi horror nella top10, ecco quali film vedere

Netflix ha tre nuovi film horror originali da vedere in streaming per Halloween 2021, tra cui uno slasher soprannaturale in cima alle classifiche e un thriller ipnotico: vediamo insieme quali sono.

La piattaforma streaming dei recenti successi Squid Game, Midnight Mass e Army of Thieves, prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, per Halloween ha fatto incetta di horror e in queste ore tre nuovi 'Netflix Original' hanno invaso la top ten dei film più visti dagli abbonati: stiamo parlando di Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2, Night Teeth, e Hypnotic con Kate Siegel: lo slasher, il vampire-movie e il thriller psicologico si sono classificati rispettivamente all'ottavo, terzo e addirittura primo posto nella Top Ten di Netflix, secondo i dati forniti da FlixPatrol.

Nobody Sleep in the Woods Tonight 2 racconta la storia di un insicuro poliziotto alle prime armi che deve superare le sue paure per fermare una carneficina imminente; Night Teeth è la storia di un giovane autista che trasporta due donne misteriose da una festa all'altra, prima di scoprire però che le due ragazze non sono quello che sembrano; infine Hypnotic è la storia di una donna che per risolvere alcuni problemi pregressi decide di rivolgersi ad uno psicoterapiste, la cui terapia però dà il là al manifestarsi di inquietanti incubi e misteriose amnesie.

Quale sceglierete di vedere?